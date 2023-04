Erwartet positiv hat sich das Schweizer Geschäft von Zur Rose entwickelt. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Ersteinschätzung von Arno Schmocker um 8 Uhr

Der erhebliche Umsatzrückgang von Zur Rose kommt nicht überraschend. Er ist zumindest teilweise gewollt, ist das Management doch im vergangenen Sommer auf die Kostenbremse getreten. Die Differenz zum deutschen Konkurrenten ist gleichwohl frappant: Shop Apotheke kam im ersten Quartal auf eine Umsatzsteigerung von 22%. Das einzige Geschäft von Zur Rose, das derzeit wächst, ist das in der Schweiz. Es wird im zweiten Quartal an Migros veräussert. Die von Frauenfeld aus geleitete Online-Apotheke wird 2023 also auf einen Umsatz von etwa 1 (2022: 1,8) Mrd. Fr. schrumpfen. Auf der andern Seite hält das Management am Ziel fest, den Betriebsverlust in diesem Jahr auf 30 Mio. Fr. (Mittelwert) mehr als zu halbieren. Nächstes Jahr soll dann die operative Gewinnschwelle erreicht werden. Auch hier ist Shop Apotheke voraus: Sie dürfte auf Stufe Ebitda schon dieses Jahr schwarze Zahlen ausweisen.