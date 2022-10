Für das Gesamtjahr hat Zur Rose den Ausblick für den Ebitda-Verlust leicht reduziert. Bild: ZVG/Zur Rose

Ersteinschätzung von Arno Schmocker um 7.50 Uhr

Zur Rose hat im dritten Quartal erwartungsgemäss rund ein Zehntel Umsatz eingebüsst. Ein scharfer Kontrast zu den Vorjahren und zu Konkurrent Shop Apotheke, der von Juli bis September ein Fünftel gewachsen ist. Weil die Schweizer Online-Apotheke die operative Gewinnschwelle früher als zuletzt vorgesehen 2023 erreichen will, hat sie den Fokus auf Spar- und Effizienzverbesserungsmassnahmen gelegt. Die Zahl der Kunden ist erstmals seit dem Gang an die Börse vor über fünf Jahren geschrumpft, weil das Unternehmen bewusst auf Klienten verzichtet, die hohe Akquisitionskosten verursachen und wenig Umsatzpotenzial versprechen. Operativ scheint das Break-even-Programm auf Kurs zu sein, der maximal erwartete Betriebsverlust für 2022 wurde 10 Mio. Fr. gesenkt. Will Zur Rose wieder prozentual zweistellig wachsen, sind Mehreinnahmen aus dem elektronischen Rezept in Deutschland nötig. Seit Anfang September läuft es erst in einer Bundesregion; Zur Rose geht nicht davon aus, dass im Februar 2023 plangemäss bereits alle Bundesländer an die elektronische Plattform angeschlossen sein werden, sondern erst ein bis zwei Quartale später. Der Turnaround von Zur Rose wird dauern.