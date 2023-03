Analyse zu den Jahreszahlen und den Zielen – Zur Rose startet frühestens 2024 durch Die Onlineapotheke hat das Gröbste hinter sich. Doch Konkurrent Shop Apotheke ist für Investoren attraktiver. Arno Schmocker

Kontrolle, wie hier im Logistikzentrum von Zur Rose in Frauenfeld, ist im Versand von Medikamenten unerlässlich. (KEYSTONE/Gaetan Bally)

Ein veritables Annus horribilis für Zur Rose: Der Start des elektronischen Rezepts in Deutschland verzögerte sich 2022, sodass die erhofften Einnahmen zur Deckung der hohen Kosten ausblieben. Zudem verdüsterte sich an der Börse die Wahrnehmung von unprofitablen Wachstumsunternehmen. Aufgrund eines massiven Verlusts des Vertrauens in die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens büssten die Aktien der Onlineapotheke zeitweise über 90% ein.