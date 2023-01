Analyse zum Umsatz 2022 – Zur Rose und Galenica in völlig verschiedenen Umlaufbahnen Die Unterschiede zwischen den Gesundheitsdienstleistern akzentuieren sich. Während der eine schrumpft, wächst der andere stetig. Arno Schmocker

In den Amavita-Apotheken von Galenica lief der Umsatz mit Erkältungs- und Grippemitteln besonders gut. KEYSTONE/Christian Beutler

Galenica ist an der Börse derzeit rund zehnmal mehr wert als Zur Rose. Es ist gar nicht so lange her, ungefähr zwei Jahre, da brachte Zur Rose mehr Gewicht auf die Waage. Doch die damaligen Erwartungen an die Onlineapotheke sind inzwischen schmerzhaft korrigiert worden.