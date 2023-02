Der Reingewinn der Zurich ist im vergangenen Jahr um 12% auf 4,6 Mrd. $ zurückgefallen. Bild: ZVG/Zurich Insurance

Ersteinschätzung von Jonathan Progin um 8.20 Uhr

Zurich Insurance macht weiter eine gute Figur. Der Versicherungskonzern erzielt in einem schwierigen Jahr ein sehr überzeugendes Betriebsergebnis. Im wichtigen Schadengeschäft konnte er rekordhohe Prämien einnehmen. Das Ergebnis wurde durch Inflationseffekte im zweiten Halbjahr ein wenig belastet. Doch Umsatzwachstum und insgesamt niedrigere Schäden trugen zu einem starken Resultat bei. Im Lebensversicherungsgeschäft profitierte Zurich von sinkenden Forderungen im Zusammenhang mit der Pandemie. Dadurch erzielte dieser Bereich trotz ungünstigen Währungseffekten ein sehr gutes Ergebnis. US-Partner Farmers spürte die gestiegenen Kosten durch die hohe Teuerung. Dafür konnten mehr Prämien eingenommen werden, was auf die Übernahme des Schaden- und Unfallgeschäfts von MetLife zurückgeht. Unter dem Strich fiel der Reingewinn der Gruppe um 12% tiefer aus. Dies liegt jedoch weitgehend im Rahmen der Analystenerwartungen. Grund sind niedrigere Kapitalgewinne im Anlagegeschäft und «Hyperinflation im Geschäft in Lateinamerika». Trotzdem kann der Versicherer auf seine äusserst solide Kapitalisierung zählen. Er erhöht die Dividende um 2 Fr. auf 24 Fr. pro Aktie. Für 2023 erwartet er weiteres Wachstum in allen Bereichen. Zudem sollen sich die Gewinnspannen im zentralen Firmenkundengeschäft weiter ausweiten. Angesichts der sehr guten Lage, in der sich Zurich befindet, gekoppelt mit einer überdurchschnittlich attraktiven Dividendenpolitik, belässt FuW die Aktienempfehlung auf «Kaufen».