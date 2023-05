Treiber des Wachstums sind Tariferhöhungen. Bild: ZVG/Zurich

Ersteinschätzung von Thomas Hengartner um 8.10 Uhr

Das Management zeichnet ein Bild mit Licht und Schatten. Mit Sachschadenversicherungen erzielte die Zurich-Gruppe im ersten Quartal mehr Einnahmen. Sie hat die Tarife angehoben und in der Anlage der Prämiengelder wegen der höheren Zinsen mehr verdient. Doch die Inflation treibt auch die an die Kundschaft ausgezahlten Versicherungsleistungen höher. Auf Lebensversicherungen hat der grösste Schweizer Versicherer ebenfalls das Volumen gesteigert. Allerdings bleibe die Gewinnmarge unter Druck, beschreibt das Management. Ergebniszahlen zum ersten Quartal fehlen, weil Zurich standardmässig nur den Semester- und den Jahresgewinn publiziert. Die Kapitalposition des Konzerns ist weiterhin kräftig. Doch die Solvenzquote ist leicht gefallen. Das Management hat deshalb beschlossen, die Geschäftsrisiken durch zwei weitere Rückversicherungstransaktionen zu begrenzen. Kurzfristig kostet das, doch damit wird die Ergebnisentwicklung mittelfristig stabilisiert. In Summe reichen die Neuigkeiten vermutlich nicht, um den schwächelnden Aktien endlich neuen Schub zu verleihen.