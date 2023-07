Strategische Partnerschaft – Zurich Insurance kooperiert mit belgischem Insurtech Qover Um den Vertrieb von Versicherungsprodukten einfacher und effektiver zu gestalten, geht die Versicherungsgruppe eine strategische Partnerschaft mit dem belgischen Insurtech Qover ein.

Die Zusammenarbeit unterstreiche das Bestreben, neue Wege für den Vertrieb von Versicherungsprodukten zu finden. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Zürich (awp) – Die Versicherungsgruppe Zurich geht eine strategische Partnerschaft mit dem in Belgien ansässigen Unternehmen Qover ein. Qover ist ein so genanntes Insurtech, und es geht bei der Zusammenarbeit um eingebettete Versicherungsfunktionen.

Im Rahmen der Partnerschaft beteilige sich der Schweizer Versicherungskonzern über Zurich Global Ventures auch an der Serie-C-Finanzierungsrunde von Qover, heisst es von Zurich in einer Mitteilung vom Donnerstag. Die Zusammenarbeit unterstreiche das Bestreben, neue Wege für den Vertrieb von Versicherungsprodukten zu finden. Der Abschluss von Versicherungen soll so einfach und bequem wie möglich gestaltet werden.

Qover wurde 2016 gegründet und ist den Angaben zufolge in 32 europäischen Märkten tätig. Eine technologiegestützte Vertriebsplattform ermögliche es Unternehmen, Versicherungsprodukte in «digitale Erlebnisse» zu integrieren.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.