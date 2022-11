Zurich lädt am Mittwoch zu einem Investorentreffen. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Ersteinschätzung von Beatrice Bösiger um 8.30 Uhr

Zurich Insurance gibt sich selbstbewusst. In der nächsten Strategieperiode will sie weiter wachsen und die Profitabilität steigern. Gross zu justieren braucht sie dafür nicht: Erreicht werden soll dies in erster Linie über organisches Wachstum, etwa bei Geschäftskunden im mittleren Segment in den USA und Grossbritannien, und eine stärkere Kundenloyalität im Retailsegment. Positiv: Die attraktive Ausschüttungspolitik behält der Versicherer bei. Bei der Bewertung der neuen Finanzziele sollten Anleger jedoch bedenken, dass der Konzern im kommenden Jahr seine Rechnungslegung auf IFRS 17 umstellt und so beispielsweise die angestrebte Eigenkapitalrendite auf dem Betriebsgewinn von bislang 14% nicht unbedingt mit den künftig anvisierten mindestens 20% zu vergleichen ist. Trotzdem, bleibt eine längere Rezession aus, ist Zurich mit den neuen Zielen für die kommenden drei Jahre gut positioniert.

Lesen Sie die ausführliche Analyse um 15 Uhr.