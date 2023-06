Mögliche Beteiligung – Zurich soll sich für indischen Versicherer Kotak interessieren Der Versicherungskonzern verhandelt laut Reuters über einen Einstieg bei der Kotak General Insurance.

Zurich will Medienberichten zufolge in Indien Geschäft zukaufen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch berichtet, führe Zurich Gespräche zur Übernahme eines grossen Anteils an der indischen Kotak General Insurance, der Versicherungssparte der Kotak Mahindra Bank.

Zurich interessiere sich an 49 oder gar 51% der Anteile der Kotak-Einheit, heisst es mit Bezug auf zwei mit der Sache vertraute Quellen weiter. Der Deal dürfte Schätzungen zufolge einen Wert von 400 Mio. $ haben. Vonseiten der Zurich heisst es auf Anfrage: «Wir kommentieren aus Prinzip keine Gerüchte oder Spekulationen.»

Mit einem Zukauf in dieser Grössenordnung könnte die Zurich laut dem Reuters-Bericht einen wichtigen Schritt im schnell wachsenden indischen Versicherungsmarkt tätigen. Im vergangenen Jahr seien die Prämieneinnahmen in der indischen Nichtlebenversicherung von den über 30 Anbietern um 11% auf rund 26,7 Mrd. $ geklettert, heisst es.

Kotak General Insurance zählt zum Universum des indischen Milliardärs und Bankiers Uday Kotak. Er sucht seit einiger Zeit nach einem strategischen Partner für die Kotak General Insurance. Sie wurde laut den Angaben auf ihrer Internetseite im Jahr 2015 gegründet, beschäftigte Ende 2022 in 25 Filialen über 1300 Mitarbeitende und ist vor allem in den Bereichen Motorfahrzeug-, Kranken- und Motorradversicherung tätig.

