Der österreichische Ökonom Joseph Schumpeter ist vor allem für sein Konzept der schöpferischen Zerstörung bekannt. Kurzzeitig Finanzminister des Landes, war er aber auch Schöpfer des einen oder anderen Bonmots: «Eher legt sich ein Hund einen Wurstvorrat an als eine demokratische Regierung eine Budgetreserve», meinte er mit einer Prise Sarkasmus. Der langjährige bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauss wandelte den Spruch übrigens mal um, nicht weniger wahr: «Eher legt sich ein Hund einen Salamivorrat an, als dass die Liberalsozialisten eine einmal eingeführte Steuer wieder abschaffen.»

In Bezug auf die Staatsverschuldung steht die Schweiz trotz enormer Ausgaben zur Bewältigung der Coronakrise international immer noch überdurchschnittlich solide da. Doch die Ausgaben des Bundes sind in den vergangenen Jahren auch ohne die Coronaunterstützungsgelder rasch, zu rasch, gestiegen – und sie wachsen auch in den kommenden Jahren stärker als die Einnahmen und das Bruttoinlandprodukt. Das Polster für Unvorhergesehenes schwindet.

«Dass der Bund trotz des hohen SNB-Bilanzverlusts eine Gewinnausschüttung als möglich erachtet, ist zweckoptimistisch.»

Die Landesregierung hat das Budget für 2024 vor gut einem Monat konform zur Schuldenbremse verabschiedet. Ein drohendes strukturelles, das heisst um konjunkturelle Einflüsse berichtigtes Manko von 2 Mrd. Fr. wurde mit «Bereinigungsmassnahmen» ausgemerzt. Übrig blieb ein symbolischer Überschuss von 5 Mio. Fr. In den Jahren 2025 bis 2027 türmt sich trotz des Bremsmanövers ein Finanzdefizit von 2,2 Mrd. Fr. auf. Vorschläge für die erforderlichen Einsparungen befinden sich in der Vernehmlassung.

Auf der sicheren Seite darf sich der Bundesrat nicht fühlen. Im Voranschlag 2024 und in den nachfolgenden Finanzplanjahren hat der Bund einen Grundbeitrag von 666 Mio. Fr. aus einer Gewinnausschüttung der Nationalbank vorgesehen (den noch 2021 erhaltenen, maximal möglichen Zuschuss der SNB von 1,3 Mrd. Fr. aus gutem Grund nicht mehr). Dass er trotz des hohen SNB-Bilanzverlusts aus dem vergangenen Jahr eine – wenn auch niedrigere – Gewinnausschüttung für 2023 als möglich erachtet, ist zweckoptimistisch.

UBS-Ökonomen haben denn auch diese Woche gewarnt, das Finanzergebnis der Nationalbank könnte im zweiten Quartal durch einen Verlust von 15 bis 25 Mrd. Fr. belastet sein, sodass per Mitte Jahr ein Gewinn von bloss 2 bis 12 Mrd. Fr. übrig bliebe. Die Prognose dürfte Investoren überraschen, die vor allem die Aktienmärkte im Auge haben. Aber die Aufwertung des Frankens, etwas höhere Zinsen und der Rückgang des Goldpreises haben das Finanzresultat der SNB zwischen Anfang März und Ende Juni eingetrübt.

Aus dem Rückschlag im zweiten Quartal folgert UBS, Gewinnausschüttungen an Bund und Kantone seien für dieses Jahr aus heutiger Sicht «unwahrscheinlich». Weil die SNB zunächst den im vergangenen Jahr verbuchten Bilanzverlust von 39,5 Mrd. Fr. zu tilgen habe, müsste sie bis Ende Dezember einen Überschuss von 45 bis 50 Mrd. Fr. erreichen.

Parlament ist wenig sparwillig

Am Montag wird die SNB den Halbjahresausweis veröffentlichen, dann weiss man mehr. Vielleicht wird das Direktorium auch zur Gewinnausschüttung Stellung nehmen. Im April sprach Barbara Janom Steiner, Präsidentin des Bankrats, mit Blick auf das Loch in den Ausschüttungsreserven von einem «limitierten Ausschüttungspotenzial» in den kommenden Jahren. Aktualisiert werden die Einnahmenschätzungen des Bundes nicht mehr.

Was aber, wenn die Ausschüttung tatsächlich erneut ausfällt? Weil die Ausgaben des Bundes meistens etwa 1 Mrd. Fr. unter dem Budget bleiben, gibt es wohl einen gewissen Puffer. Darum ist es fraglich, ob das Parlament in der Wintersession in der Gutheissung des Budgets die Grundausschüttung von 666 Mio. Fr. streicht. Es müsste dann Einsparungen im gleichen Umfang definieren, um die Schuldenbremse nach wie vor einzuhalten – etwas, was Politikern jeglicher Couleur erfahrungsgemäss mehr als schwerfällt.

