Der Chart des Tages – Zwangsverkäufe wären verhängnisvoll Unrealisierte Verluste auf Wertpapieren sind nicht per se eine Gefahr. Sylvia Walter

Quelle der Grafik: FDIC

Auf den Bilanzen der US-Banken schlummerte zum Ende des Jahres 2022 eine Rekordsumme von 620 Mrd. $ an unrealisierten Verlusten, wie der Vorsitzende des Einlagensicherungsfonds (FDIC) in Washington D.C. bereits im Februar berichtete. Die Silicon Valley Bank (SVB) steuerte nur einen kleinen Teilbetrag dazu bei.

Diese Buchverluste, die hoffentlich nie realisiert werden müssen, stellen alles Bisherige in den Schatten. Auch in der Finanzkrise 2008/2009 erreichten die potenziellen Fehlbeträge nie ähnliche Höhen. Die Verluste auf Vermögenswerten, die bis zum Verfall gehalten werden (Held-to-Maturity Securites), und solchen, die zur Veräusserung verfügbar sind (Available-for-Sale Securities), sind durch den starken Zinsanstieg im vergangenen Jahr zustande gekommen.

Die Einlagen der SVB waren stark gewachsen, was zu enormen Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere führte. Gleichzeitig hatte die Bank jedoch die Duration der Papiere verlängert und die Fristenkongruenz von Aktiva und Passiva missachtet. Ein verhängnisvolles Versagen, denn nicht realisierte Verluste sind in der Regel durchaus beherrschbar, wenn das Zinsänderungsrisiko richtig gesteuert wird und die Papiere nicht veräussert werden müssen. Bei Vertrauensverlust, hohen Einlagenabflüssen und den entstehenden Liquiditätsengpässen endeten die erzwungenen Wertpapierverkäufe der SVB dann allerdings in deren Untergang.

Sylvia Walter beschäftigt sich als Redaktorin im Ressort Märkte der «Finanz und Wirtschaft» mit volkswirtschaftlichen Themen sowie den Chancen und den Fallstricken in den globalen Finanzmärkten. Zuvor war die studierte Ökonomin lange Jahre in der volkswirtschaftlichen Abteilung eines grossen Schweizer Vermögensverwalters tätig. Mehr Infos @SylviaWalter13

