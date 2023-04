Mögliche Börsengänge – Zwei bis drei Biotechs liebäugeln mit der SIX Neben den zwei Schwergewichten Sandoz und Galderma könnte noch dieses Jahr auch ein kleines Schweizer Pharmaunternehmen an die hiesige Börse kommen. Rupen Boyadjian

Biotechs mit weit fortgeschrittenen Entwicklungsprojekten haben heute mehr Aussichten auf einen erfolgreichen Börsengang. Bild: Thana Prasongsin/Getty Images

Die Schweizer Börse SIX könnte in den kommenden Monaten erstmals seit 2018 (Polyphor) wieder Erstkotierungen von Schweizer Biotech-Gesellschaften sehen. Am Dienstag hat das Biotech-Start-up Topadur zusammen mit der Verpflichtung von Pascal Brenneisen zum CEO bekanntgegeben, es strebe einen Börsengang an. Der ehemalige Novartis-Schweiz-Chef Brenneisen soll das Unternehmen für die Börse fit machen und die Strategie fokussieren.